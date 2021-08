Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata cielo nuvoloso o molto nuvoloso su zone occidentali e centrali, irregolarmente nuvoloso altrove. Nel pomeriggio/sera schiarite su zone di pianura e Prealpi, irregolarmente nuvoloso sui rilievi confinali. Nella notte ed in mattinata, precipitazioni a carattere di rovescio e temporale su Alpi, Prealpi e alta pianura, specie occidentale; dal pomeriggio circoscritte ai rilievi. In pianura, temperature minime e massime attorno a 19 e 28 °C. (Rem)