Russia: Putin, risultati Olimpiadi provano fallito tentativo di politicizzare lo sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La privazione dell'inno e della bandiera non ha avuto impatto sulle performance degli atleti russi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ciò dimostra che ogni tentativo di politicizzare lo sport non porta risultati. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, visitando l'impianto Cemix del gruppo austriaco Lasselsberger. "Stiamo parlando dell'assenza della bandiera russa. Si, sarebbe stato meglio se ci fosse stata", ha dichiarato Putin a margine della visita ieri sera, evidenziando tuttavia gli ottimi risultati raggiunti in questi giorni dagli atleti russi che gareggiano sotto il logo del Comitato olimpico russo (Roc). Il presidente del Roc, Stanislav Pozdnyakov, è tornato sul tema questa mattina sottolineando che l'assenza di casi di doping tra gli atleti russi impegnati alle Olimpiadi di Tokyo dimostra i risultati del lavoro fatto negli ultimi anni. (Rum)