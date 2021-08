Giappone: assalto sul treno, un arresto e dieci feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato arrestato oggi in Giappone l’uomo sospettato dell’attacco con coltello avvenuto ieri a Tokyo su un treno della Odakyu Electric Railway, in cui sono rimaste ferite dieci persone. L’uomo fermato è stato identificato come Yusuke Tsushima, 36 anni, e accusato di tentato omicidio per l’accoltellamento di una donna che ha riportato varie lesioni alla schiena e al collo. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”, Tsushima ha ammesso la sua responsabilità dicendo che da anni voleva “uccidere una donna dall’aspetto felice”. Insieme alla giovane che è stata il primo bersaglio dell’assalitore sono state ferite altre quattro donne, più cinque uomini. (segue) (Git)