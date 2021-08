Giappone: assalto sul treno, un arresto e dieci feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A bordo del treno c’erano circa 400 passeggeri al momento del fatto. L’autore del gesto è riuscito a fuggire ma nella notte è stato arrestato in un minimarket nel quartiere di Suginami dalla polizia, alla quale non ha opposto resistenza. Dopo l’attacco l’operatore ferroviario Odakyu ha sospeso temporaneamente il servizio tra la stazione di Shinjuku a Tokyo e quella di Mukogaoka-yuen a Kawasaki, nella prefettura di Kanagawa. Con le Olimpiadi in corso nella capitale, il ministero dei Trasporti ha sollecitato tutte le compagnie ferroviarie alla massima sorveglianza con personale di sicurezza e telecamere. (Git)