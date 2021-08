Turchia: governo, 13 gli incendi boschivi ancora attivi in cinque province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ancora almeno 13 gli incendi boschivi attivi in cinque province della Turchia, dopo che negli ultimi dieci giorni le autorità sono riuscite a spegnere non meno di 209 roghi in 47 regioni del Paese. Lo ha annunciato nella tarda serata di ieri il ministro dell’Agricoltura e delle Foreste di Ankara, Bekir Pakdemirli. Dei 13 incendi ancora in corso, otto si trovano nella provincia di Mugla, due in quella di Aydin, e i rimanenti tre rispettivamente nelle province di Burdur, Isparta e Karabuk. Lo spegnimento degli incendi boschivi nei distretti di Manavagat e Gundogmus, nella provincia di Antalya, ha richiesto "218 ore" di lotta contro il fuoco, ha detto ieri sera il ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu, facendo il punto sulla difficile situazione del Paese. I vasti incendi forestali cominciati nel Paese lo scorso 28 luglio, favoriti dal clima secco e dal forte vento, hanno provocato almeno otto morti. (Tua)