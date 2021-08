Roma 2021: Michetti, asili case e servizi prima ai romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comincia una nuova fase, se vogliono una campagna colpo su colpo, questi signori avranno sempre una risposta puntuale sui contenuti e sul programma". Così, in un'intervista al Tempo, il candidato sindaco di Roma indicato dal centrodestra Enrico Michetti. "Ci sarebbe da scrivere un libro su ciò che hanno promesso e non mantenuto, su chiacchiere e giravolte. Dopotutto loro sono al governo nazionale - ha spiegato - regionale e capitolino e quindi responsabili della situazione attuale. Sono stati già visti all’opera". Sta dicendo che comincia a rispondere colpo su colpo? "È un semplice invito a non buttarla in rissa e sul piano degli insulti. I romani hanno diritto di capire come sarà il loro futuro, basta con la confusione". Avvocato, e nel futuro che fine fa l’antica Roma, tanto per sdrammatizzare? "Guardi, non lo decidiamo noi, ma lo ha stabilito la storia il ruolo della città eterna. E nemmeno i miei avversari riusciranno a cancellarne l’impronta. Quella storia ce la portiamo nei nostri monumenti: invece di denigrarla la studino e la spieghino ai turisti che vengono ad ammirarla da tutto il mondo. Roma può vivere di turismo e cultura: basta studiare, pianificare e investire". (segue) (Rer)