Roma 2021: Michetti, asili case e servizi prima ai romani (2)

- Come sarà Roma domani con Michetti sindaco? "L’assessorato al Bilancio dovrà raggranellare le risorse per un piano Marshall. E ovviamente la sua parte dovrà farla lo Stato. Porterò il consenso di milioni di romani a Palazzo Chigi, Roma deve avere una via preferenziale nel Recovery Plan. Finora è stata stanziata una cifra misera. Inoltre, bisogna puntare sui grandi eventi come Giubileo, Expo e Olimpiade perché portano investimenti straordinari. Rinunciare a Roma 2024 è stato un delitto". Che vuol farci con quei soldi? "Portare nelle periferie servizi, illuminazione, decoro e trasporti pubblici. Nel piano regolatore che sogno deve esserci spazio per i commissariati e non per la delinquenza, per il verde e non per i rifiuti, per il sociale e non per l’isolamento dei quartieri e dei cittadini. Punto molto sulle metropolitane perché risolvono alla radice i problemi di inquinamento, traffico e parcheggio". Ho sentito la parola rifiuti. "È la principale e triste eredità che ci lasciano Regione e Comune. E quando parlo di dialogo immagino un serrato confronto col territorio. Se un quartiere si deve far carico di un problema essenziale per Roma gli devo restituire più servizi che altrove. Si chiama etica della responsabilità. E i nostri primi atti di governo partiranno da qui". Le chiederanno dove. "Troppo facile, lo diranno quelli che vogliono la canizza. Io propongo un metodo e su quella strada governerò". (segue) (Rer)