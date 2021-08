Roma 2021: Michetti, asili case e servizi prima ai romani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Welfare: ci sarà finalmente l’accesso prioritario ai servizi per i cittadini italiani? "Assolutamente sì, compatibilmente con le norme. Il welfare cittadino spetta anzitutto a tutti i romani in difficoltà. Serve controllare che non ci siano abusi e garantire risposte certe e rapide. Ad esempio sulle graduatorie dei nidi, o su quella delle case popolari, praticamente ferme, mentre famiglie in difficoltà e giovani coppie nate e residenti a Roma non hanno un alloggio. E non possono realizzare il loro sogno di formare un nucleo familiare. Sia chiaro però che per avere i diritti bisogna rispettare le leggi e i doveri. I casi dei finti nullatenenti sono inaccettabili". C’è anche la questione sicurezza nel suo programma. "Certo e quando dico tolleranza zero voglio cominciare con i fatti. La prima azione di bonifica dovrà riguardare le stazioni Termini e Tiburtina e tutte le piazze di spaccio tristemente note. Vorrei collaborazione massima con le autorità e tutte le forze dell'ordine per rafforzare il presidio in quelle zone. Il Comune deve sostenere tutti gli agenti, a partire da quelli di polizia locale. Il Corpo si deve sentire parte di un progetto, valorizzato e rispettato dal Campidoglio". (Rer)