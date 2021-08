Russia: imprenditore Usa Calvey deciderà più tardi su appello contro condanna per appropriazione indebita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore statunitense Michael Calvey, condannato con la condizionale per appropriazione indebita dal Tribunale di Mosca, potrebbe ricorrere contro tale sentenza anche se una decisione sull'appello verrà presa più tardi. Lo ha dichiarato lo stesso Calvey, parlando di una sentenza "semplicemente oltraggiosa" in quanto è stato condannato al carcere "per un crimine mai commesso". Il 5 agosto il tribunale Meshchanskij di Mosca ha condannato il cittadino statunitense Calvey, imprenditore legato al fondo di investimento Baring Vostok, in un caso di appropriazione indebita di 2,5 miliardi di rubli. (Rum)