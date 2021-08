Lazio: Consorzio bonifica Coca di Sora, 5 progetti di efficientamento energico finanziati dal Por

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I 5 progetti finanzianti dal Por Fesr Lazio avranno un impatto non indifferente sul territorio consortile di Conca di Sora, sui consorziati, sugli imprenditori agricoli e sul clima, grazie alla mancata immissione nell'atmosfera di circa 14 tonnellate di Co2 annue". Con queste parole il Commissario straordinario dei Consorzi di bonifica del frusinate, Stefania Ruffo, ha accolto la notizia dell'approvazione dei 26 progetti di efficientamento energetico presentati al Por Fesr Lazio (Azione 4.1.1), nel programma Lazio Green, finanziati per un importo totale di 5 milioni di Euro. "Abbiamo avuto accesso a questi fondi, che altrimenti sarebbero andati persi – ha sottolineato Ruffo - dopo aver accettato la sfida lanciata dalla Regione Lazio, di concerto con Anbi Lazio e tutti i consorzi di bonifica. L'aver lavorato come fronte unico ed unito ha permesso di presentare progetti chiari ed omogenei, nel nostro caso questo è stato possibile grazie all'eccellente lavoro del nostro direttore, Aurelio Tagliaboschi, e a quello dei nostri ingegneri che con l'aiuto della Fire (Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia) hanno vagliato tutte le possibili aree d'intervento tenendo conto anche dell'analisi costi benefici (la media del payback dei 5 progetti è di circa 6 anni). I lavori, che avranno un costo di 266.000 euro - ha aggiunto il Commissario Ruffo - garantiranno un risparmio energetico ed economico annuo non indifferente, rispettivamente 31.000 kWh e 32.000 euro tra costi energetici e manutentivi" Nell'impianto di Felci verranno installate 2 nuove pompe corredate di telecontrollo e misuratore di portata, insieme ad un impianto fotovoltaico, anche l'impianto Fontechiari vedrà l'installazione di un impianto fotovoltaico e una pompa con rispettivo telecontrollo e misuratore di portata. Negli impianti di S. Altissimo, Valfrancesca e Incoronata verranno installate 3 nuove pompe (1 per impianto) comprensive di telecontrollo e misuratore di portata. "Ringraziamo – ha concluso Ruffo – l'Ente Regione, il capo di gabinetto del presidente Zingaretti, Albino Ruberti, l'assessore Onorati e tutta la dirigenza del settore agricoltura, per aver concesso questa opportunità ai consorzi di bonifica laziali e per averci permesso di dimostrare che quando si lavora con qualità e in sintonia i risultati si ottengono". (Com)