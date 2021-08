Ue-Asean: Borrell accoglie con favore nomina inviato in Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea e l’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, nell’annuale riunione ministeriale tenutasi ieri in videoconferenza, hanno esaminato i progressi nel partenariato strategico e discusso di come rafforzare ulteriormente la cooperazione in materia di commercio, sicurezza, cambiamento climatico e pandemia di Covid-19. Lo riferisce il Servizio europeo per l’aziende esterna (Eeas). Inoltre, l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha accolto con favore la nomina dell’inviato speciale dell’Asean in Myanmar, ribadendo la preoccupazione per la situazione del Paese teatro del colpo di stato militare di sei mesi fa. L’inviato nominato è il viceministro degli Esteri del Brunei Erywan Yusof. (segue) (Brb)