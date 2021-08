Ue-Asean: Borrell accoglie con favore nomina inviato in Myanmar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione, copresieduta da Borrell e dal ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, si è svolta a margine di quella, anch’essa a cadenza annuale, del Forum regionale Asean (Arf), che include i dieci membri dell’Associazione – Brunei, Cambogia, Filippine, Laos, Indonesia, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam – e 17 loro partner tra i quali l’Ue. Il Forum si è concluso con la Dichiarazione congiunta sulla promozione dell’agenda per i giovani, la pace e la sicurezza. Il documento, che si articola in nove punti, riconosce nella gioventù un importante fattore di cambiamento e si propone di incoraggiare l’inclusione, migliorare l’alfabetizzazione digitale, costruire competenze e adottare politiche per il recupero e reinserimento delle categorie svantaggiate. (Brb)