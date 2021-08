Russia: ambasciatore Antonov, sconcertante reazione degli Usa a mancato invio osservatori Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione degli Stati Uniti alla decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) di non inviare osservatori elettorali in Russia per monitorare le elezioni parlamentari è "sconcertante". Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo a Washington, Anatlolj Antonov, commentando quanto affermato dal portavoce del Dipartimento di Stato Usa Ned Price secondo cui Washington è dispiaciuta per le restrizioni che impediscono agli osservatori della missione Osce/Odihr di monitorare le elezioni parlamentari russe di settembre. "Sembra che il rappresentante del Dipartimento di Stato non sia del tutto familiare con la situazione", ha dichiarato l'ambasciatore russo ricordando che Mosca è stata pronta ad accogliere gli osservatori dell'Osce in un numero non inferiore a quello inviato dalla stessa organizzazione alle presidenziali del 2020 negli Usa. "Un rifiuto di inviare gli esperti è solamente una scelta dell'Odihr", ha dichiarato Antonov. (segue) (Rum)