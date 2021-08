Russia: ambasciatore Antonov, sconcertante reazione degli Usa a mancato invio osservatori Osce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha dichiarato che non invierà osservatori in Russia per monitorare le elezioni parlamentari a settembre a causa delle limitazioni al numero di osservatori. "Siamo molto dispiaciuti che non sarà possibile effettuare la nostra missione di monitoraggio delle prossime elezioni in Russia ", ha detto il direttore dell'Odihr Matteo Mecacci, come citato in una nota dell'Osce, aggiungendo che "l'insistenza delle autorità russe sulla limitazione del numero di osservatori" rende "il passo di oggi è inevitabile". (Rum)