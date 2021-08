M5s: Licheri, Conte rappresenta paradigma della politica che cittadini desiderano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato, Ettore Licheri, in un post su Facebook scrive: "Per modestia e competenza Giuseppe Conte rappresenta il paradigma della politica che i cittadini desiderano. È la forza dello stile che prevale sugli slogan dei pifferai magici. Sorprende che questa figura sia nata dal Movimento più irriverente della storia. Ma forse è tutto così logico: è l’istinto che incontra la ragione. Buon lavoro Presidente", conclude. (Rin)