Iraq: scontro tribale a Dhi Qar, almeno un morto e un ferito

- Ha provocato almeno un morto e un ferito uno scontro di carattere tribale divampato questa notte nella provincia di Dhi Qar, nel sud dell'Iraq. Lo ha annunciato il responsabile amministrativo del distretto di Al Akika, Hazem al Hijami, secondo cui lo scontro – durato fino alle 4:00 del mattino – ha visto anche l’utilizzo di armi pesanti. La vittima, un trentenne ucciso da un proiettile di mortaio, non apparteneva a nessuno dei due clan in guerra ma sosteneva una delle due parti, ha detto Al Hijami, citato dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq News”. Il responsabile del distretto ha annunciato di aver chiesto al governatore provinciale l’invio delle forze armate e il sostegno dell’Aeronautica per contrastare il violento scontro tribale, che prosegue a momenti alterni da più di un anno. (Res)