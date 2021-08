Germania: Istituto Koch, evitate oltre 38 mila morti con vaccinazione anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 ha evitato oltre 38 mila morti nel corso della terza ondata in Germania. E' quanto evidenzia un'indagine dell'Istituto tedesco Robert Koch (Rki). "I nostri dati qui presentati dimostrano l'eccezionale beneficio della vaccinazione contro il Covid-19 nei primi 6 mesi e mezzo della campagna di vaccinazione in Germania nel 2021", si legge nell'analisi di Rki, nella quale viene sottolineato che sono circa 38.300 i decessi evitati grazie alla vaccinazione. Sarebbero oltre 700 mila, inoltre, i contagi evitati grazie alla campagna di vaccinazione; mentre ci sarebbero stati oltre 76 mila pazienti ricoverati in meno negli ospedali e 20 mila ingressi in meno nelle unità di terapia intensiva. Secondo Rki, questi dati dimostrano "l'elevata efficacia" della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e l'importanza di continuare a portare avanti l'immunizzazione della popolazione per contrastare la pandemia.(Geb)