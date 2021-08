Scuola: Bianchi, certificazione verde non è schiaffo a personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appena incontrato i sindacati, che sono liberi di esprimere le loro posizioni. Ma il green pass non è assolutamente uno schiaffo al personale della scuola e mi dispiace che qualcuno lo abbia interpretato così". Lo dice il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in un'intervista al “Corriere della Sera” che ricorda come tra i professori solo il 10 per cento non è ancora vaccinato. "Chi ha problemi particolari di salute sarà escluso dal green pass - aggiunge il ministro - e chi non vuole vaccinarsi sarà invitato a fare il tampone". Quanto alle vaccinazioni nella fascia dai 12 ai 19 anni aggiunge: "Abbiamo chiesto l'accelerazione della campagna vaccinale per i giovani e ottenuto dal commissario Figliuolo la rassicurazione che le dosi ci sono”.(Rin)