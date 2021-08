Cultura: indagine, consumi in leggero recupero a giugno ma lontani da valori pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leggero recupero per i consumi di beni e servizi culturali che sono passati da circa 60 euro di spesa media mensile per famiglia di dicembre 2020 a quasi 70 euro a giugno 2021 (+17 per cento): in ogni caso la situazione resta difficile, in particolare, per le attività della cultura rimaste chiuse durante i lockdown e ancora in forte frenata rispetto ai valori pre-pandemia. E' quanto emerge dall'indagine di Impresa Cultura Italia-Confcommercio, realizzata in collaborazione con Swg, sui consumi culturali degli italiani. A giugno solo il 2 per cento degli italiani ha acquistato biglietti per spettacoli e concerti dal vivo, il 3 per cento per teatro e il 4 per cento per cinema; la fruizione di eventi dal vivo, anche per il prossimo futuro, risente fortemente dei timori e delle incertezze legati al Covid. Limiti al numero di ingressi (per il 51 per cento degli intervistati) e accessi consentiti solo con il green pass (per oltre il 40 per cento) sono tra le misure ritenute più necessarie per visitare musei e assistere a concerti in sicurezza; in crescita i lettori abituali di libri in cartaceo (25 per cento a giugno 2021 contro il 20 per cento di dicembre 2020). (segue) (Com)