Usa: Amazon obbligherà a indossare mascherina tutto il personale nei magazzini

- Tutti gli impiegati delle centinaia di magazzini Amazon negli Stati Uniti saranno chiamati a indossare una mascherina a partire da lunedì 9 agosto. Lo ha comunicato il colosso dell’e-commerce in una circolare ai suoi dipendenti. Attualmente le regole dell’azienda impongono solo ai lavoratori non vaccinati contro il Covid-19 di indossare mascherine. L’aggiornamento è in linea con gli sforzi di attori pubblici e privati negli Stati Uniti volti a contenere la diffusione della variante Delta del coronavirus, oggi dominante. Amazon ha comunque fatto sapere al suo personale che spera che la richiesta varrà “solo per poche settimane”.(Nys)