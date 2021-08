Business news: Germania, indice Pmi in aumento a luglio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una crescita più rapida nei nuovi ordini e nell'occupazione ha fatto registrare una crescita sostenuta del settore manifatturiero della Germania nel mese di luglio. E' quanto emerge dall'indice Pmi manifatturiero di Ihs Markit. Per la Germania l'indice Pmi è salito a 65,9 nel mese di luglio rispetto al 65,1 di giugno. "L'ultimo sondaggio fornisce ulteriori evidenze del fatto che la crescita della produzione è stata rallentata dai tagli nelle forniture", ha dichiarato Trevor Balchin, direttore per l'economia di Ihs Markit, osservando che ora la situazione è in netto miglioramento grazie alla ripresa post Covid-19. (Geb)