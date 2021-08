Business news: Sanofi punta sull'Rna messaggero, acquisita la statunitense Translate Bio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo farmaceutico francese Sanofi ha annunciato l'acquisto per 3,2 miliardi di dollari della società statunitense Translate Bio, specializzata nell’Rna messaggero, una tecnologia innovativa utilizzata in particolare nei vaccini anti Covid-19. Secondo quanto si legge in una nota di Sanofi, l’Rna messaggero è una delle tecnologie più innovative emerse nell'industria farmaceutica negli ultimi anni e ha conosciuto una forte accelerazione con la crisi del Covid-19, che ha visto l'autorizzazione dei primi vaccini basati su questo principio: BioNTech-Pfizer e Moderna. La stessa Sanofi sta già lavorando con Translate Bio per sviluppare un vaccino a Rna messaggero contro il Covid-19, ma le prospettive di questa tecnologia superano di gran lunga il solo coronavirus. "Il nostro obiettivo è quello di liberare il potenziale dell'Rna messaggero in altre aree strategiche, come l'immunologia, l'oncologia, ovvero la cura dei tumori "e delle malattie rare, oltre ai vaccini", afferma nel comunicato Paul Hudson, amministratore delegato di Sanofi. (Frp)