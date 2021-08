Business news: Germania, negli ultimi due mesi significativo aumento dei passeggeri nell'aeroporto di Francoforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di passeggeri in transito per l'aeroporto di Francoforte è aumentato significativamente negli ultimi due mesi. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'operatore che gestisce lo scalo della città tedesca, Fraport, precisando che in ogni caso i numeri sono ancora lontani da quelli precedenti la pandemia del Covid-19. Nel secondo trimestre 2021 c'è stato un aumento nel numero di passeggeri, anche se la prima metà dell'anno ha fatto registrare un 46,6 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. Negli ultimi mesi, in ogni caso, sta arrivando una significativa ripresa: a giugno del 2021 il numero di passeggeri a Francoforte è salito a circa 1,8 milioni, quasi il 200 percento in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Secondo i dati preliminari di Fraport, anche a luglio le cifre si sono sviluppate in modo altrettanto positivo: l'aumento è stato del 116 per cento rispetto a luglio 2020. (Geb)