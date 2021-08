Business news: Spagna: a giugno 2,2 milioni di turisti stranieri, dieci volte di più rispetto al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno la Spagna ha ricevuto 2,2 milioni di turisti internazionali in giugno, dieci volte di più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno caratterizzato, tuttavia, dalle forti restrizioni ai viaggi a causa della pandemia del coronavirus. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", se il confronto viene fatto con lo stesso mese del 2019 il numero di turisti stranieri è sceso di 6,1 milioni e la spesa si è ridotta significativamente passando dai 2,4 milioni di quest'anno ai 9,6 di due anni fa. Secondo i dati sugli arrivi di turisti stranieri pubblicati martedì dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), 5,4 milioni di persone hanno viaggiato in Spagna dall'inizio dell'anno, 49,6 per cento in meno rispetto a al 2020 e quasi 33 milioni in meno rispetto al 2019. In riferimento ai flussi per regioni, nel mese di giugno la Isole Baleari sono state le prima destinazione con il 29,6 per cento, seguita dalla Catalogna (18,2 per cento) e dall'Andalusia (13,4 per cento). (Spm)