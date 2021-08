Business news: Francia, Societe Generale riporta miglior primo semestre da cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Societe Generale ha riportato il suo miglior primo semestre da cinque anni, risollevandosi dalle corpose perdite dello scorso anno. L’istituto bancario francese ha realizzato utili per 1,4 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2021. Nello stesso periodo del 2020 aveva subito perdite per 1,3 miliardi di euro. L’utile da attività bancarie è cresciuto del 18 per cento, fino a 6,3 miliardi di euro, il che riflette buone prestazioni in tutti i settori. L’amministratore delegato della banca, Frederic Oudea, ha riferito che l’istituto ha lavorato per anticipare i bisogni dei clienti e intrapreso azioni per migliorare l’efficienza operativa del gruppo e mantenere la robustezza del portafoglio dei prestiti e la gestione del rischio. I buoni risultati arrivano dopo che Societe Generale ha vissuto un periodo difficile ed essendo una degli istituti bancari che hanno avuto una performance peggio negli stress test. (Frp)