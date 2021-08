Business news: governo greco e Aws firmano dichiarazione di intenti per accelerare su hub regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato dichiarazioni di intenti tra il governo greco e Aws (Amazon Web Services) per accelerare sulla creazione di un hub spaziale in Grecia. Lo riferisce la stessa Aws con un comunicato, secondo cui il Paese punta a crescere nel settore di trasformazione digitale e mira alla creazione di un hub spaziale che si possa definire al contempo innovativo e competitivo, ma anche sostenibile. La Grecia, membro dell'Esa (Agenzia spaziale europea), ha già fatto progressi nel campo dell'osservazione terrestre, della telecomunicazione, dell'aerospaziale, della tecnologia e dell'educazione. La collaborazione avverrà attraverso una serie di iniziative economiche e tecnologiche per ottimizzare il successo del progetto. Fra queste, la 'Collaborazione per l'economia e lo sviluppo Grecia/Aws', che andrà a sollecitare l'economia spaziale greca, con una particolare attenzione su programmi che coinvolgono la crescita, l'educazione, la formazione all'interno della comunità aerospaziale greca. Inoltre, verrà attuato il Programma di sponsorizzazione Aws di dati accessibili, che permetterà a coloro che lavorano nel settore spaziale greco di accedere a dati di alta qualità sul registro dei dati accessibili di Aws. In passato, Aws aveva già investito nel Paese. Infatti, non solo era stato aperto un ufficio Aws ad Atene, ma la città era stata anche aggiunta all'Amazon CloudFront, un servizio di distribuzione contenuti che ha permesso una condivisione più accelerata degli stessi ed una maggior sicurezza informatica all'interno del Paese. (Gra)