Business news: governo ungherese respinge accuse per la perdita di risorse dai Fondi norvegesi

- Il governo ungherese respinge le accuse rivoltegli per aver perso risorse dai Fondi norvegesi e per lo Spazio economico europeo (Eea). Il portavoce dell’esecutivo di Budapest, Zoltan Kovacs, ha scritto che l’Ungheria è rimasta aperta al compromesso ma la Norvegia no. “Sulla base di trattati internazionali tra l’Unione europea e tre Paesi extra Ue, ovvero Norvegia, Islanda e Liechtenstein, una somma di 214,6 milioni di euro di fondi era stata destinata all’Ungheria nel periodo tra il 2014 e il 2021, da applicarsi tecnicamente a progetti tra il 2017 e il 2024”, ha ricordato il politico magiaro. In base agli accordi, le risorse avrebbero dovuto essere utilizzate una volta che i tre Paesi avessero identificato un’organizzazioni che potesse funzionare da gestore delle risorse medesime, supervisionando la loro distribuzione. Per Norvegia, Islanda e Liechtenstein, “la scelta ideale era un gruppo guidato dalla fondazione Okotars Alapitvany (fondazione per la partnership ambientale ungherese), un consorzio affiliato a George Soros, che fa pressione per la sua utopica società aperta”, ha continuato Kovacs. (Vap)