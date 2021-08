Business news: Commerzbank, perdite per oltre 500 milioni di euro da aprile a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commerzbank ha registrato una perdita di 527 milioni di euro nel periodo compreso tra aprile a giugno. Senza le spese di ristrutturazione contabilizzate di 511 milioni di euro, la banca avrebbe raggiunto un risultato quasi in pareggio, ha reso noto lo stesso istituto di credito. Il risultato operativo è stato di 32 milioni di euro. Gli analisti si aspettavano però un ammontare di 56 milioni di euro e una perdita consolidata di 504 milioni di euro. Per l'intero anno Commerzbank continua ad aspettarsi un risultato operativo positivo. Tuttavia, l'amministratore delegato Manfred Knof ritiene che la banca sia pienamente sulla buona strada nell'attuazione della sua strategia di risanamento. Nonostante gli elevati effetti una tantum e i costi di ristrutturazione, Commerzbank è riuscita a mantenere stabile il suo coefficiente di capitale principale al 13,4 per cento, ha sottolineato il suo direttore finanziario, Bettina Orlopp. Nel 2020, il secondo istituto di credito tedesco dopo Deutsche Bank ha subito una perdita di 2,9 miliardi di euro a causa della crisi del coronavirus e della ristrutturazione. Per il 2021, Commerzbank spera di generare un reddito di circa 100 milioni di euro da commissioni più elevate per i conti correnti. Intanto, nel primo trimestre, gli utili hanno sperimentato un incremento del 35 percento a 2,5 miliardi di euro grazie all'aumento delle commissioni nette e agli effetti di valutazione positivi nelle operazioni di copertura. (Geb)