Bolivia: tensioni in parlamento durante discorso presidente Arce per anniversario indipendenza

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha tenuto venerdì il tradizionale discorso alle Camere in occasione dell'anniversario dell'indipendenza in un contesto di forte tensione politica, con diverse interruzioni causate dalle urla di protesta elevate dai banchi dell'opposizione. Al centro della controversia, il riferimento fatto da Arce alla volontà del governo di processare i responsabili di quello che considera un "colpo di Stato" avvenuto nel 2019 ai danni del governo dell'allora presidente Evo Morales. "Non cesseremo di esigere il processo e il castigo dei responsabili del colpo di Stato che dovranno rispondere alla giustizia degli atti illegali compiuti contro il popolo", ha detto il presidente, che ha quindi definito il successivo governo ad interim di Jeanine Anez come "illegittimo e incostituzionale". Tali affermazioni hanno suscitato la reazione dell'opposizione che ha gridato alla presunta "frode elettorale" nelle elezioni presidenziali vinte da Morales e poi annullate nel contesto di forti proteste sociali e delle pressioni dell'opposizione. (segue) (Abu)