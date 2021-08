Bolivia: tensioni in parlamento durante discorso presidente Arce per anniversario indipendenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vicende che portarono alle dimissioni di Morales e all'insediamento di un governo ad interim a novembre del 2019 sono attualmente oggetto di un'inchiesta della magistratura che vede imputati con misure di carcerazione preventiva tutti i vertici dell'esecutivo di Anez, inclusa l'ex presidente, in prigione da marzo di quest'anno. In merito alla legittimità della successione, di recente la Corte costituzionale della Bolivia (Tcp) ha affermato di non aver mai fornito documenti utili ad avallare la decisione di Anez di proclamarsi, a novembre del 2019, presidente ad interim del Paese. "Non si trova sentenza, dichiarazione o atto costituzionale" che dimostri un "pronunciamento sulla costituzionalità o incostituzionalità" dell'ascesa alla presidenza dell'allora senatrice Anez, si legge in una nota inviata dal Tcp alla procura. (segue) (Abu)