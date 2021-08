Business news: in Francia primo semestre 2021, utili netti in aumento per la compagnia assicurativa Axa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia assicurativa francese Axa ha registrato un utile netto di 4 miliardi di euro nel primo semestre del 2021, in crescita del 180 per cento su base annua e del 71 per cento rispetto al primo semestre 2019. Si tratta di "un'ottima performance" resa possibile da una "attività commerciale estremamente dinamica", ha dichiarato l'Ad di Axa, Alban de Mailly Nesle. Nel primo semestre del 2021 le vendite sono state pari a 53,87 miliardi di euro, in crescita del 3 per cento rispetto al 2020 e in calo del 7 per cento rispetto al 2019. L'utile operativo, che misura la performance, è raddoppiato rispetto allo scorso anno a 3,64 miliardi ed è aumentato del 12 per cento. La crescita di Axa è stata trainata principalmente dalle assicurazioni danni e da quelle nel campo della salute. (Frp)