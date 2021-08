Business news: ministro Economia Romania propone zero tasse su salario minimo nel 2022 per settore HoReCa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di governo della Romania sta discutendo una proposta per eliminare la tassazione sul salario minimo dal 2022 per il settore HoReCa (turismo e ristorazione). Lo ha detto il ministro dell'Economia romeno, Claudiu Nasui, in un'intervista all'emittente televisiva "Prima Tv". Secondo il ministro, in base ad una prima proposta, l'agricoltura avrebbe dovuto essere il settore al quale applicare l'imposta zero sul salario minimo. Tuttavia la situazione nel settore HoReCa, che ha registrato le maggiori perdite a causa della pandemia da Covid-19, ha portato a un ripensamento. "Inizialmente abbiamo spinto per l'agricoltura, quando siamo andati ai colloqui della coalizione a gennaio, ma ora, date tutte le caratteristiche del settore HoReCa, che ha sofferto enormemente nel periodo della pandemia, abbiamo pensato che si tratta di un'ottima area su cui intervenire", ha affermato il ministro Nasui sottolineando come la misura sarà decisa all'interno della coalizione governativa. (Rob)