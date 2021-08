Business news: britannica Meggitt rilevata per 7,4 miliardi di euro dalla società rivale Parker-Hannifin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società britannica Meggitt è stata rilevata dalla società rivale Parker-Hannifin. Questo accordo è l’ultimo di una recente serie di acquisizioni di compagnie britanniche da società statunitensi nel settore della difesa. L’azienda britannica ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione dell’impresa statunitense Parker-Hannifin per un prezzo pari a 94 centesimi per azione, uguale a un valore complessivo di 7,4 miliardi di euro. “Il consiglio di amministrazione è fiducioso del fatto che Parker sarà un responsabile sostituto di Meggitt e sostiene l’offerta di Parker all’unanimità”, rassicura Nigel Rudd, il presidente di Meggitt. Infatti, la competenza di Parker è indubbia: specializzato in tecnologie di mozione e controllo, il gruppo è attivo nel Regno Unito da più di 50 anni, facendo da fornitore al ministero della Difesa e a società del calibro di Rolls-Royce, Bae systems e Airbus Uk. (Rel)