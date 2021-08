Business news: Germania, Ue approva aiuti da 2,5 miliardi di euro per settore ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, in base alle regole dell'Ue sugli aiuti di Stato, due schemi tedeschi a sostegno del settore del trasporto ferroviario merci e passeggeri lunga percorrenza. Le misure sono state prese nell'ambito della crisi innescata dal Covid-19 e prevedono una riduzione dei pedaggi pagati dalle compagnie ferroviarie per l'accesso alle infrastrutture. La prima misura ha un valore stimato di oltre 2 miliardi di euro e alleggerirà per gli operatori treni passeggeri circa il 98 per cento dei costi dal primo marzo 2020 al 31 maggio 2022. Anche la seconda misura, con un costo stimato di 410 milioni di euro, ha lo stesso scopo e vale per lo stesso periodo per quanto riguarda il trasporto merci. La Commissione ha preso questa decisione anche in considerazione che tali programmi d'aiuto vanno a sostegno di un settore come quello ferroviario, incentivando quindi una mobilità a minore impatto ambientale rispetto a quella su strada. "Le misure contribuiranno a mantenere la concorrenza delle ferrovie rispetto ad altre modalità di trasporto, in linea con gli obiettivi del Green deal europeo", ha dichiarato la vicepresidente esecutiva della Commissione, Margrethe Vestager. (Beb)