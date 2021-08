Business news: Bp annuncia aumento dividendi e programma riacquisto azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica britannica British Petroleum ha aumentato i dividendi per gli azionisti e ha annunciato un programma da 1,4 miliardi di dollari di riacquisto delle proprie azioni dopo i risultati migliori delle attese registrati nel secondo trimestre del 2021. Bp ha registrato profitti per 2,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2021, superando le aspettative di 2,2 miliardi di euro. L'Ad di Bp, Bernard Looney, ha affermato che la società aumenterà i dividendi del 4 per cento e avrà la "capacità" di aumentarli per un ammontare similare ogni anno fino al 2025. "Su una media di circa 60 dollari al barile, ci aspettiamo di essere in grado di riacquistare circa 1 miliardo di dollari per trimestre e di avere la capacità per un aumento annuale nei dividendi di circa il 4 per cento fino al 2025", ha dichiarato Looney. (Rel)