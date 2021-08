Business news: CaixaBank riceve 8.246 richieste per piano licenziamenti volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 8.246 impiegati dell'istituto di credito CaixaBank hanno aderito al piano di licenziamenti volontari (Ere), che prevede il coinvolgimento di almeno 6.452 persone. Si tratta infatti di una cifra superiore del 27,8 per cento rispetto alle uscite volontarie concordate. Lo scorso 30 luglio, per i lavoratori di CaixaBank, si sono conclusi i termini utili per iscriversi a questo processo. A partire da questi giorni la banca spagnola valuterà le richieste e informerà le persone interessate sull'esito entro il 20 settembre. (Res)