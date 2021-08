Business news: Repubblica Ceca, Banca centrale potrebbe riammettere pagamento dei dividendi delle banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale ceca (Cnb) potrebbe riammettere il pagamento dei dividendi da parte delle banche. Lo ha reso noto il governatore dell’istituto, Jiri Rusnok. In un’intervista al quotidiano “Pravo”, il governatore ha detto che “le banche hanno un surplus di capitale e alcuni dividendi potranno sicuramente essere pagati quest’anno”. Cnb ha più volte lodato le banche durante la pandemia di coronavirus per aver assecondato la sua raccomandazione di non pagare dividendi. Altri settori dell’economia li hanno pagati, anche se in misura minore rispetto agli anni passati. E’ in corso un negoziato tra la Banca centrale e i singoli istituti su quanto potranno pagare ai loro azionisti quest’anno. (Vap)