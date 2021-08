Business news: Stellantis, avanti "a tutta velocità" in strategia veicoli elettrici in prossimi 24 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis intende procedere “a tutta velocità” nella sua strategia per i veicoli elettrici nei prossimi 24 mesi anche grazie al lancio di 11 Bev e 10 Phev. È quanto emerge dal comunicato pubblicato dal gruppo automobilistico per presentare i dati semestrali. La strategia prevede una gamma dei veicoli commerciali leggeri completamente elettrificata in Europa, oltre a furgoni medi a celle a combustibile a idrogeno, entro la fine del 2021. Inoltre, nella nota si ricorda l’annuncio della terza ‘gigafactory’ annunciata per Termoli e la trasformazione dello stabilimento di Ellesmere Port, nel Regno Unito, nella prima fabbrica della società esclusivamente dedicata ai Bev dalla fine del 2022. Importanti anche alcune partnership innovative annunciate: in particolare quelle con Archer per creare veicoli a decollo verticale e con Engie Eps per sviluppare reti di ricarica rapida. (Com)