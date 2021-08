Business news: Spagna, a luglio si registra il maggior calo di disoccupati di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da giugno a luglio del 2021 il numero dei disoccupati in Spagna è sceso di 197.841 unità. Lo rende noto il quotidiano “El Pais”. Se è vero che a luglio si registrano 3.416.498 disoccupati, mentre nello stesso mese del 2019 erano poco più di tre milioni, è altrettanto vero che la variazione negativa da giugno a luglio è la maggiore di sempre. Rispetto al luglio del 2020, coloro che sono in cerca di un lavoro sono 365.636 in meno. Un altro dato significativo riguarda il sistema previdenziale, che a luglio conta 19.591.728 iscritti. Anche questo è un nuovo recordo, che supera il precedente del luglio del 2019. (Spm)