Nicaragua: Usa annunciano sanzioni contro altri 50 legislatori e giudici "complici di Ortega" (5)

- L'Ue ha costantemente invitato il governo del Nicaragua a rispettare i propri impegni, la Costituzione del Nicaragua e le leggi e gli standard internazionali in materia di diritti umani. L'Ue ha inoltre ripetutamente chiesto un dialogo significativo con l'opposizione sulle riforme elettorali come passo essenziale per ripristinare la fiducia nelle istituzioni pubbliche e ha chiesto il ritorno in Nicaragua degli organismi internazionali per i diritti umani. Le ulteriori sanzioni, prosegue la nota, dimostrano che l'Ue continua a essere pronta a utilizzare tutti i suoi strumenti per sostenere una soluzione democratica, pacifica e negoziata alla crisi politica in Nicaragua. (segue) (Nys)