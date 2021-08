Usa-Myanmar: arrestati due birmani a New York, "volevano uccidere l'ambasciatore all'Onu"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cittadini del Myanmar, Phyo Hein Htut e Ye Hein Zaw, sono stati arrestati dalle autorità degli Stati Uniti a New York con l'accusa di aver pianificato l'omicidio dell'ambasciatore birmano alle Nazioni Unite, Kyaw Moe Tun. Lo ha annunciato la procura federale di New York, precisando che i due uomini dovrebbero comparire nelle prossime ore davanti ai giudici. Lo scorso mese di luglio Phyo Hein Htut e Ye Hein Zaw avrebbero comunicato con un trafficante di armi in Thailandia, fornitore della giunta militare che ha preso il potere in Myanmar con un colpo di Stato il primo febbraio scorso. Htut e il trafficante si sarebbero messi d'accordo per assoldare uomini con l'obiettivo di costringere Tun a dimettersi. In caso di rifiuto, l'ambasciatore sarebbe stato assassinato. (segue) (Nys)