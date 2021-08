Usa: 22.783 nuovi casi Covid in Florida, è record statale da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Florida ha registrato oggi 22.783 nuovi casi di contagio da Covid-19, il dato giornaliero più alto dall'inizio della pandemia. Lo riferisce il portale d'informazione "The Hill", secondo cui è stato superato anche il record di ricoveri in ospedale per il quinto giorno consecutivo, con 12.864 pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore. Il precedente record di contagi giornalieri, 21.683, era stato registrato lo scorso 31 luglio. Alla Florida fa attualmente capo il 19 per cento di tutti i casi rilevati a livello nazionale. Lo Stato ha anche registrato un aumento del 664 per cento della media settimanale dei contagi, da 2.478 a 18.933. I funzionari locali collegano l'aumento dei numeri alla diffusione della variante Delta. Nel frattempo il governatore Ron DeSantis, repubblicano, continua a invitare i residenti a vaccinarsi. "Il 95 per cento delle persone ricoverate in ospedale o ha ricevuto una sola dose di vaccino o non è affatto vaccinata", aveva dichiarato DeSantis solo lo scorso luglio. "I vaccini salvano la vita e riducono la mortalità". Secondo il portale "Our World in Data", solo il 50 per cento degli abitanti della Florida è pienamente immunizzato contro il Covid-19. (Nys)