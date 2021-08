Brasile: Bolsonaro insulta il presidente del Tribunale supremo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha insultato il presidente del Tribunale supremo elettorale (Tse), Luis Roberto Barroso, definendolo come un "figlio di puttana" e "difensore di terroristi". L'insulto è stato captato venerdì dalle telecamere mentre il presidente salutava e si prestava a selfie con i suoi sostenitori, ed è stato poi trasmesso da tutte le edizioni dei telegiornali. Lo stesso Bolsonaro ha poi cercato di correggere il tiro, affermando di essersi riferito a Barroso come "difensore di terroristi", in riferimento al ruolo svolto dal giudice brasiliano come legale dell'ex terrorista rosso Cesare Battisti nel processo di estradizione con l'Italia. L'uscita di Bolsonaro si inserisce in una campagna di discredito contro il sistema elettorale in vigore e contro lo stesso Tse. Bolsonaro sostiene che le urne elettroniche, utilizzate nel paese dal 1996 senza che mai sia stata denunciata alcuna irregolarità, rappresentano un rischio per la trasparenza delle prossime elezioni presidenziali, e chiede una riforma del sistema elettorale. (segue) (Brb)