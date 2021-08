Brasile: Bolsonaro insulta il presidente del Tribunale supremo elettorale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alle inchieste aperte a suo carico, Bolsonaro ha reagito alzando il tono della già accesa polemica, affermando che nel serrato confronto istituzionale aperto con le alte magistrature del Paese è pronto anche a "giocare oltre i limiti della Costituzione", senza meglio specificare le sue intenzioni. In precedenza Bolsonaro aveva già minacciato di non far celebrare le elezioni del 2022 nel caso in cui non si dovesse tornare al voto cartaceo. Nel presentare la proposta di indagine, il magistrato Alexandre de Moraes ha censurato soprattutto la minaccia di non aprire le urne, avvertendo che "con la democrazia non si scherza, non si gioca". (segue) (Brb)