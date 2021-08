Business news: fonti stampa, Rivian in trattative per costruire impianto nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivian Automotive, una start-up di veicoli elettrici sostenuta da Amazon, è in trattativa con il governo britannico per la costruzione di una fabbrica nel Regno Unito che potrebbe includere un grande pacchetto di sussidi statali. È quanto riportato dall’emittente televisiva britannica “Sky News”, secondo cui la società, che può contare anche sull’appoggio della nota casa automobilistica Ford, sta negoziando con l’esecutivo di Londra da settimane per realizzare un impianto che dovrebbe essere situato nei pressi di Bristol. I colloqui non sono ancora in una fase avanzata, ma qualsiasi decisione di investimento potrebbe valere ben oltre il miliardo di sterline (1,17 miliardi di euro), sostengono alcune fonti interpellate dall’emittente britannica. (Rel)