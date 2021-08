Bolivia: tensioni in parlamento durante discorso presidente Arce per anniversario indipendenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anez aveva assunto l'incarico al termine al termine di una serie di eventi piuttosto concitati. Morales aveva rassegnato le dimissioni alle 16.52 di domenica 10 novembre del 2019, assieme al vicepresidente Alvaro Garcia Linera. Poche ore dopo anche la presidente del Senato e terza nella linea di successione presidenziale, Adriana Salvaterra, rinunciava all'incarico. Il presidente della Camera dei deputati, Victor Borda, si era dimesso alle 13.30, apparentemente sotto la pressione di alcuni oppositori che avrebbero minacciato ripercussioni sul fratello. Anez, seconda vicepresidente del Senato, aveva assunto prima la presidenza della Camera alta, quindi quella del Paese con i voti di un terzo del parlamento, dopo che gli esponenti del Mas avevano deciso di disertare i lavori. Poco dopo l'insediamento, però, tanto il Tcp quanto la dirigenza del Mas riconoscevano quella di Anez come una presidenza "de facto", non in violazione dell'ordinamento. (segue) (Abu)