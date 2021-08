Business news: Telespazio Uk si aggiudica contratto per la gestione dei servizi Esa in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Telespazio Uk, società controllata di Telespazio - una joint venture tra Leonardo (67 per cento) e Thales (33 per cento) - ha firmato un contratto quadro di servizio da 14 milioni di euro con l'Agenzia spaziale europea (Esa) per gestire, in qualità di capofila di un consorzio di aziende europee, i centri operativi scientifici delle missioni di astronomia, eliofisica e fisica fondamentale dell'Esa presso l’European Space Astronomy Centre (Esac) di Madrid, in Spagna. Lo riferisce un comunicato stampa. Nell'ambito del contratto, inoltre, Telespazio Uk e il consorzio forniranno le linee guida scientifiche per la gestione degli archivi dati e dell'area progetti e applicazioni dell'infrastruttura di calcolo dell’Esac. Il contratto di servizio, iniziato a luglio 2021 per una durata iniziale di 18 mesi, coinvolge oltre 70 scienziati e ingegneri di un consorzio di aziende europee che comprende Serco Nederland Bv, Quasar Science Resources SL, Fractal Slne, He Space Operations Bv, Atg Europe Bv, Isdefe, Gmv, Aurora Technology Bv, Rhea System Bv e Telespazio Belgium. Telespazio Uk guiderà un team composto da specialisti di missione, scienziati delle operazioni, ingegneri del software e specialisti It che ha l’obiettivo di massimizzare il ritorno scientifico delle missioni Esa e contribuire a diffonderne i risultati sia alla comunità scientifica che al pubblico. (Com)