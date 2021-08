Argentina-Usa: Fernandez incontra consigliere alla Sicurezza nazionale Sullivan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione a sostegno della democrazia e della crescita economica nella regione sono stati i principali punti al centro del colloquio tenuto oggi a Buenos Aires tra il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, e il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez. Durante l'incontro nella Casa del governo, riferisce una breve nota di Washington, si è discusso anche di come "affrontare le sfide transnazionali come la pandemia Covid-19 e il cambiamento climatico". La visita di Sullivan è la prima nella regione di un funzionario dell'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden. Sullivan, che in precedenza era stato in Brasile, era accompagnato da una delegazione di alto livello che ha incluso il direttore del Consiglio di sicurezza nazionale per l'Emisfero occidentale, Juan Gonzalez, il direttore per la Tecnologia e la Sicurezza nazionale, Tarun Chhabra, il direttore per la cyber sicurezza, Amit Mital, e il direttore dell'Ufficio di presidenza per l'emisfero occidentale, Ricardo Zuniga. (segue) (Abu)