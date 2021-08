Nicaragua: Usa annunciano sanzioni contro altri 50 legislatori e giudici "complici di Ortega" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Consiglio la situazione politica in Nicaragua si è ulteriormente deteriorata negli ultimi mesi. L'uso politico del sistema giudiziario, l'esclusione dei candidati dalle elezioni e la cancellazione arbitraria dei partiti di opposizione sono contrari ai principi democratici fondamentali e costituiscono una grave violazione dei diritti del popolo nicaraguense. Queste azioni minano ulteriormente la credibilità di un processo elettorale, già ostacolato da una riforma elettorale che non è stata all'altezza delle raccomandazioni dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) e delle missioni di osservazione elettorale dell'Ue. (segue) (Nys)