Nicaragua: Usa annunciano sanzioni contro altri 50 legislatori e giudici "complici di Ortega" (6)

- Il regime di sanzioni è stato introdotto per la prima volta nell'ottobre 2019, dopo che il Consiglio aveva ripetutamente espresso la sua preoccupazione per il deterioramento della situazione politica e sociale in Nicaragua e aveva condannato fermamente la repressione degli oppositori politici, dei manifestanti, dei media indipendenti e della società civile in corso dall'aprile 2018. Il 4 maggio 2020, in considerazione del perdurare della grave situazione nel Paese, il Consiglio ha adottato le prime misure restrittive nei confronti di sei persone. (segue) (Nys)